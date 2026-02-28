Ричмонд
Умер Дэн Симмонс, писатель-фантаст и автор «Гипериона»

Американский писатель Дэн Симмонс умер в возрасте 77 лет.

Источник: Комсомольская правда

Известный писатель-фантаст Дэн Симмонс скончался на 78-м году жизни. Он умер в штате Колорадо 21 февраля. Такими данными поделился Newsweek.

Отмечается, что у американского писателя случился инсульт. Так сообщила его семья.

За свою жизнь Дэн Симмонс написал 31 роман и сборник рассказов. Он получил десятки наград. Писатель известен по научно-фантастической саге «Песни Гипериона», циклу «Тро» и роману «Гиперион». Его книги издавались на двадцати языках мира. Дэн Симмонс получил широкую известность в ряде стран.