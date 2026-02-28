Ричмонд
Генконсул Садыков: Несколько россиян скончались во Вьетнаме из-за инфекций

Несколько граждан РФ скончались на туристическом острове Фукуок из-за различных инфекций. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.

— Нам нередко поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, которые постоянно проживают здесь, в медучреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания. Имеется ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре прошлого года, — цитирует его РИА Новости.

Светская львица из Петербурга Наталья Дормидошина попала в реанимацию на Бали: она заразилась лихорадкой денге. Об этом 24 февраля сообщили в Telegram-канале Shot.

Экс-обозреватель светской хроники последнее время жила на острове. Недавно ее в тяжелом состоянии госпитализировали врачи в интернациональный госпиталь.

Ранее несколько тысяч человек заразились на Кубе вирусом, симптомы которого напоминают ряд известных инфекций, в том числе коронавирус и лихорадку денге. Известно как минимум о нескольких десятках погибших после заражения.

