Театр Вахтангова представит премьеру спектакля «Ромео и Джульетта» по Шекспиру

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова выпускает спектакль в постановке режиссера Олега Долина «Ромео и Джульетта» по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Премьерные показы пройдут 28 февраля и 1 марта на Основной сцене. За более чем вековую историю Вахтанговского театра это будет 15-я постановка по Шекспиру, сообщили в пресс-службе театра.
«В Театре имени Евгения Вахтангова есть своя большая шекспировская история. Еще Евгений Богратионович Вахтангов говорил и писал о постановке “Гамлета”, но он не успел осуществить свою мечту. Спустя 10 лет после его смерти и на протяжении более чем вековой истории Вахтанговский театр 14 раз обращался к драматургии Шекспира. Здесь ставились “Гамлет”, “Много шума из ничего”, “Два веронца”, “Антоний и Клеопатра”, “Ричард III”, “Отелло”, “Мера за меру”, “Король Лир” и другие произведения Шекспира», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что пьеса «Ромео и Джульетта» впервые была поставлена на вахтанговской сцене в 1956 году Иосифом Рапопортом, заглавные роли исполняли Юрий Любимов и Людмила Целиковская. Спустя 70 лет режиссер Олег Долин вновь обращается к бессмертной трагедии. Его спектакль «Ромео и Джульетта» станет 15-й шекспировской постановкой в Театре Вахтангова.
О новом спектакле.
Своим видением пьесы перед премьерой спектакля поделился режиссер Долин. «Эта пьеса очень интересно устроена. Тут, в отличие от прочих трагедий Шекспира, как будто нет отрицательных героев в привычном понимании. Есть трагедия случая. Трагедия стечения обстоятельств, приводящих к тем или иным событиям. В этой пьесе все герои мне интересны — всем я симпатизирую, так или иначе», — сказал режиссер. Он сообщил, что сам предложил театру поставить эту пьесу. «Пьеса так устроена, что она дает возможность высказаться молодым. Новому поколению артистов. Сказать им свое слово», — пояснил он.
Долин также отвечает за музыкальное оформление спектакля, в создании которого участвовали художник-постановщик Максим Обрезков, художник по костюмам Евгения Панфилова, художник по свету Руслан Майоров.
Исполнителями заглавных ролей выступают молодые актеры Григорий Здоров (Ромео) и Полина Рафеева (Джульетта).
«Я очень отчетливо помню, что когда на втором курсе мы проходили Шекспира, я читала “Ромео и Джульетту”. И вдруг расплакалась от какой-то невероятной высоты этого текста. И, наверное, в тот момент у меня закралась мысль, что какое это счастье было бы хоть единожды в жизни соприкоснуться, произнести этот текст, попробовать его почувствовать, пропустить через себя», — поделилась воспоминаниями с журналистами на предпоказе исполнительница роли Джульетты Полина Рафеева. «Так что моя мечта исполнилась», — призналась актриса. Она также тепло отозвалась о своем партнере. «Мой сценический Ромео — Григорий Здоров — мой однокурсник. Но удивительно, что за 4 года в институте и уже 3 года в театре мы ни разу вместе не работали в дуэте. И это наша первая большая совместная работа. Большое счастье работать с родным человеком», — оценила Рафеева.
«У нас родился такой образ Ромео, нежного, особенного человека, который не вписывается в прямые рамки представления о Ромео как о герое, как о сильном таком человеке. Сегодня нужен человек, герой, который пробьет своей нежностью. И вот мы и стараемся сделать именно такого человека, который попытается пробиться через “мир безобразия и зла” через чуткость, через нежность, через внутреннюю правду», — высказался о своем герое Здоров.
В спектакле также заняты Василий Серегин, Олег Лопухов, Мария Шастина, заслуженный артист России Юрий Красков, Владимир Симонов- мл., Александр Колясников, Даниил Бледный, Ася Домская, Альбина Абрамова, Владислава Басова, Анастасия Джентилини, Вера Новикова, заслуженный артист России Сергей Пинегин, Марфа Пашкова.
