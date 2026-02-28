Театр Вахтангова представит премьеру спектакля «Ромео и Джульетта» по Шекспиру

«Я очень отчетливо помню, что когда на втором курсе мы проходили Шекспира, я читала “Ромео и Джульетту”. И вдруг расплакалась от какой-то невероятной высоты этого текста. И, наверное, в тот момент у меня закралась мысль, что какое это счастье было бы хоть единожды в жизни соприкоснуться, произнести этот текст, попробовать его почувствовать, пропустить через себя», — поделилась воспоминаниями с журналистами на предпоказе исполнительница роли Джульетты Полина Рафеева. «Так что моя мечта исполнилась», — призналась актриса. Она также тепло отозвалась о своем партнере. «Мой сценический Ромео — Григорий Здоров — мой однокурсник. Но удивительно, что за 4 года в институте и уже 3 года в театре мы ни разу вместе не работали в дуэте. И это наша первая большая совместная работа. Большое счастье работать с родным человеком», — оценила Рафеева.