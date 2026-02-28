С 1 марта в России изменятся правила оплаты услуг онлайн-сервисов: они не смогут списывать средства в некоторых случаях

Россиянам напомнили об изменениях в оплате услуг онлайн-сервисов в России. С 1 марта платформы не смогут списывать средства с использованием старых платежных данных пользователя. Изменения внесены в закон «О защите прав потребителей». Соответствующий документ обнародован на сайте опубликования правовых актов.
Отмечается, что сервисы не смогут списывать деньги по платежным данным, которые ранее отказался использовать сам человек. Правило действует на услуги, которые осуществляются на основании подписки.
«Вводится новый пункт 4.2, который прямо запрещает исполнителю (владельцу сайта, приложения, онлайн-кинотеатра и т. п.) использовать для списания периодических платежей старые платежные данные потребителя в случае, если ранее им был заявлен отказ от их использования в расчетах. Исполнители обязаны организовать прием от потребителя такого отказа, в том числе в электронной форме», — сказано в материале.
Между тем некоторые онлайн-сервисы включат в «белый список». Президент России Владимир Путин поручил добавить в перечень специальные интернет-платформы, которые необходимы для работы систем мониторинга уровня сахара у людей с диабетом.