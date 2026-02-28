Ричмонд
«Лидер Белоруссии нас уважает»: Трамп рассказал, что симпатизирует Лукашенко

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил белорусского коллегу Александра Лукашенко, заявив о хороших отношениях двух государств.

— С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер, — заявил он журналистам в Белом доме.

Глава США отметил, что у Вашингтона и Минска — хорошие отношения, а уважение взаимно.

— У нас хорошие отношения, и лидер Белоруссии нас уважает, — подчеркнул Трамп, передает РИА Новости.

Александр Лукашенко 26 февраля прилетел в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Когда глава он прибыл в Большой Кремлевский дворец, комендант Кремля Сергей Удовенко обратился к нему словами «господин президент». Сам Лукашенко отреагировал на такое обращение шутливо.

20 февраля пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко согласился удовлетворить просьбы родственников оппозиционера Николая Статкевича и разрешил ему вернуться домой после перенесенного заболевания и оказанной медпомощи.

В сентябре 2025 года Лукашенко по просьбе Дональда Трампа помиловал 52 заключенных, среди которых были иностранцы.

