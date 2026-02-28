«Лидер Белоруссии нас уважает»: Трамп рассказал, что симпатизирует Лукашенко

Александр Лукашенко 26 февраля прилетел в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Когда глава он прибыл в Большой Кремлевский дворец, комендант Кремля Сергей Удовенко обратился к нему словами «господин президент». Сам Лукашенко отреагировал на такое обращение шутливо.