Парламент Аргентины одобрил снижение уголовной ответственности до 14 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Сенат парламента Аргентины вслед за Палатой депутатов одобрил законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет. Трансляция заседания велась на YouTube-канале верхней палаты.
Законопроект поддержали 44 сенатора, против высказались 27, один законодатель воздержался. Теперь документ отправится на подпись президенту.
Сенатор от правящей партии «Свобода наступает» и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич, выступившая одним из инициаторов законопроекта, назвала его принятие «щепоткой справедливости для жертв несовершеннолетних преступников». «С сегодняшнего дня безнаказанность перестает быть нормой», — написала она в X.
По данным властей Аргентины, в 2023 году почти 2 200 преступлений были совершены лицами младше 18 лет.