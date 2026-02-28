Парламент Аргентины одобрил снижение уголовной ответственности до 14 лет

Сенатор от правящей партии «Свобода наступает» и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич, выступившая одним из инициаторов законопроекта, назвала его принятие «щепоткой справедливости для жертв несовершеннолетних преступников». «С сегодняшнего дня безнаказанность перестает быть нормой», — написала она в X.