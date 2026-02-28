Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Аргентины одобрил снижение уголовной ответственности до 14 лет

Законопроект поддержали 44 сенатора, против высказались 27.

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Сенат парламента Аргентины вслед за Палатой депутатов одобрил законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет. Трансляция заседания велась на YouTube-канале верхней палаты.

Законопроект поддержали 44 сенатора, против высказались 27, один законодатель воздержался. Теперь документ отправится на подпись президенту.

Сенатор от правящей партии «Свобода наступает» и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич, выступившая одним из инициаторов законопроекта, назвала его принятие «щепоткой справедливости для жертв несовершеннолетних преступников». «С сегодняшнего дня безнаказанность перестает быть нормой», — написала она в X.

По данным властей Аргентины, в 2023 году почти 2 200 преступлений были совершены лицами младше 18 лет.