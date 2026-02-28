Трамп назвал условие США для прекращения конфликта с Ираном: что Вашингтон ждет от Тегерана

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он считает, что Тегеран должен полностью прекратить обогащение урана. США выдвинули Ирану соответствующее требование на переговорах. Так Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами.
Президент США заявил, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. Он считает, что Тегеран уже не придет к этому.
«Они хотят обогащать немного [урана]. Вам не нужно обогащать, когда у вас столько нефти. Так что я недоволен ходом переговоров», — отреагировал Дональд Трамп.
Власти Ирана на это заявили, что США стоит без чрезмерных требований подойти к переговорам по ядерному досье. Глава МИД Аббас Арагчи отметил, что Тегеран готов решить спорный вопрос путем дипломатии.