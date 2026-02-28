Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал условие США для прекращения конфликта с Ираном: что Вашингтон ждет от Тегерана

Трамп потребовал от Ирана полного прекращения обогащения урана.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он считает, что Тегеран должен полностью прекратить обогащение урана. США выдвинули Ирану соответствующее требование на переговорах. Так Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами.

Президент США заявил, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. Он считает, что Тегеран уже не придет к этому.

«Они хотят обогащать немного [урана]. Вам не нужно обогащать, когда у вас столько нефти. Так что я недоволен ходом переговоров», — отреагировал Дональд Трамп.

Власти Ирана на это заявили, что США стоит без чрезмерных требований подойти к переговорам по ядерному досье. Глава МИД Аббас Арагчи отметил, что Тегеран готов решить спорный вопрос путем дипломатии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше