Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумным после слов Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что считает безумным продолжение украинского конфликта после слов президента Украины Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса.
— Безумие, что этот конфликт продолжается, — заявил он журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.
Ранее украинский лидер в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта, назвав это «чушью собачей».
Дональд Трамп также сообщил, что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что добивается скорейшего преодоления конфликта на Украине.
26 февраля в СМИ появилась информация о том, что в последнем разговоре с Владимиром Зеленским глава США выразил желание, чтобы конфликт на Украине завершился в течение месяца. При этом, по данным журналистов, между Москвой и Киевом сохраняются значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.
17 февраля Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вывод Вооруженных сил страны из Донбасса, но призвал Россию отвести войска на такое же расстояние. Кроме того, он отверг притязания Москвы на суверенитет над этой территорией.