Иран согласился на требование США отказаться от запасов обогащённого урана

Глава МИД Омана заявил о согласии Ирана на сделку с США по запасам обогащенного урана.

Источник: Комсомольская правда

Иранская сторона пошла навстречу Соединенным Штатам. Тегеран откажется от всех своих запасов обогащенного урана. Так заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди. Документ публикует ведомство на своем сайте.

Бадр аль-Бусаиди подчеркнул, что на этом настоял Вашингтон. Султанат выступает посредником в переговорах по вопросу атомной программы Тегерана.

Министр иностранных дел Омана также сообщил о «позитивных результатах» непрямых саммитов между Ираном и США. Он подчеркнул важность сохранения «динамики диалога и поддержки дипломатических усилий, направленных на снижение эскалации» кризиса.

Глава Белого дома Дональд Трамп напомнил, что Вашингтон требует от Тегерана полностью прекратить обогащение урана. США выдвинули Ирану соответствующее условие на переговорах. Американский лидер заявил, что Тегеран никогда не будет иметь ядерного оружия.

