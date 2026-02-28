От 198 кг до 116: Кто из наших звёзд платил за стройность хирургам, а кто просто «ел воду»

Путь к стройности у каждого свой — и знаменитости не исключение. Кто-то выбирает радикальные меры, кто-то полагается на дисциплину и спорт, а кто-то сочетает разные подходы. Разберёмся, как российские звёзды добились впечатляющих результатов.
Светлана Пермякова: минус 22 кг и пластика в 2025-м.
Звезда ситкома «Интерны» Светлана Пермякова за полгода сбросила 22 кг — и теперь её не узнать. В 2012 году актриса уже худела на 20 кг, но удержать результат не удалось. На этот раз Пермякова сделала ставку на сбалансированное питание и специальный препарат. По её словам, он помог ей при преддиабетическом состоянии.
Жёсткие диеты артистка отвергла, сосредоточившись на грамотном рационе. Весной 2025 года она также сделала пластическую операцию — скорректировала веки, подбородок и носогубные складки.
Максим Фадеев: похудел на 80 кг без хирургов.
Известный продюсер Максим Фадеев сбросил более 80 кг. Его прежний вес составлял 198, а теперь равен 116 кг. И это всё музыкант сделал без хирургического вмешательства. Фадеев придерживался особой методики, разработанной вместе с врачами. Она включает в себя употребление 600−700 мл горячей воды с лимоном (иногда с оливковым маслом) перед едой, а также полный отказ от мучного, сладкого, жареного и фастфуда.
Его рацион состоит из овощей, нежирного мяса и рыбы с минимальной тепловой обработкой. Макс добавил физические нагрузки: скандинавскую ходьбу, бассейн, приседания и включил дополнительные процедуры — душ Шарко и массаж.
По словам Фадеева, отсутствие рабочего стресса тоже сыграло свою роль.
Александр Семчев: минус 100 кг из-за диабета.
Актёр Александр Семчев в 2019 году к своему 50-летию похудел более чем на 100 кг. До диеты его вес составлял примерно 200 кг. Причиной похудения стали серьёзные угрозы здоровью. Врачи диагностировали сахарный диабет II типа. Кроме того, его мучила постоянная одышка.
Семчев перешёл на 5−6-разовое питание, уменьшил порции и включил в меню курицу, индейку, рыбу и сырые овощи. Хотя артист утверждал, что добился результата только диетой, в СМИ обсуждалась возможность операции по ушиванию желудка.
Ольга Картункова: похудела после перелома за несколько лет.
Бывшая кавээнщица и комедийная актриса Ольга Картункова сбросила более 80 кг после перелома ноги. Врачи настоятельно рекомендовали снизить вес, чтобы избежать дальнейших проблем с ногами.
Комедиантка отказалась от операций и сосредоточилась на контроле питания. Путь к новой фигуре занял годы. Правда, не все фанаты оценили перемены. Некоторые сочли, что Картункова потеряла часть своей индивидуальности. Но для самой артистки здоровье оказалось важнее.
Екатерина Скулкина: минус 20 кг и блонд.
Юмористка Екатерина Скулкина, полюбившаяся зрителям как яркая и уверенная в себе женщина с аппетитными формами, тоже прошла путь преображения. Артистка сбросила 20 кг, а затем дополнила результат сменой имиджа. Она сделала стрижку каре и перекрасилась в блонд.
Екатерина не стала прибегать к операциям, а похудела благодаря комплексному подходу: здоровому питанию, регулярным тренировкам, моделирующему массажу и уходу за кожей.
Александр Морозов: шунтирование за 300 тыс. и минус 40 кг.
Юморист Александр Морозов, известный по роли Пчёлки в «Кривом зеркале», решился на гастрошунтирование во время пандемии. Операция обошлась в 300 тысяч рублей и помогла сбросить более 40 кг. Однако это был только первый шаг. Ещё 2,5 года Морозов корректировал последствия потери веса, перестраивал пищевые привычки и добавлял спорт.
Результат превзошёл все ожидания. Стройность добавила ему уверенности. В 2023 году артист начал отношения с журналисткой Еленой, которая моложе его на 20 лет.
Полина Гагарина: как она держит вес после минус 40 кг.
Популярная певица Полина Гагарина, ставшая ролевой моделью для многих, добилась стройности после родов. Она сбросила 40 кг и уже много лет держит вес.
Её стратегия — дробное питание, исключение сладкого, жирного и мучного, а также регулярные тренировки, которые артистка демонстрирует в соцсетях.
Сейчас Гагарина с гордостью показывается в купальниках и открытых нарядах. Правда, теперь многие её поклонники обеспокоены чрезмерной худобой поп-дивы.
Бьянка: гормоны, липосакция за 3 млн и минус 35 кг.
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) за 2024 год похудела на 35 кг (с 90 до 49−50) из‑за гормонального сбоя. Её преображение включало медицинскую программу с детокс‑капельницами и витаминными коктейлями, контроль эндокринолога, строгую диету и спорт.
Также певица сделала липосакцию живота и абдоминопластику. На пластические операции певица потратила около 3 миллионов рублей.
Сейчас Бьянка демонстрирует новую фигуру и обновлённый гардероб.
Анфиса Чехова: похудела на 30 кг и нашла мужа.
Телеведущая Анфиса Чехова сбросила около 30 кг, отказавшись от изнурительных диет. Её секрет заключается в регулярных тренировках, замене мяса рыбой и морепродуктами. Сама звезда называет своё питание интуитивным. По её мнению, главное — уметь прислушиваться к потребностям своего тела.
Чехова довольна своим результатом и говорит, что шла к этому давно, но отметила, что мужчины словно стали меньше обращать на неё внимание. А в феврале 2026 года теледива впервые вышла замуж — её избранником стал продюсер Александр Златопольский.