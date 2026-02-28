От 198 кг до 116: Кто из наших звёзд платил за стройность хирургам, а кто просто «ел воду»

Звезда ситкома «Интерны» Светлана Пермякова за полгода сбросила 22 кг — и теперь её не узнать. В 2012 году актриса уже худела на 20 кг, но удержать результат не удалось. На этот раз Пермякова сделала ставку на сбалансированное питание и специальный препарат. По её словам, он помог ей при преддиабетическом состоянии.