Банковские комиссии при переводах в фонды поддержки СВО призвали отменить

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно запретить взимание комиссий при переводах граждан в фонды поддержки участников специальной военной операции.
Как рассказал ТАСС парламентарий, в партию поступает большое количество жалоб на удержание комиссий с таких переводов. Он отметил, что даже небольшие суммы при массовых платежах могут накапливаться в значительные средства, которые могли бы быть направлены на помощь участникам СВО.
«ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей. Предложим Центральному банку России совместно проработать механизмы реализации данной инициативы», — сказал Слуцкий.
