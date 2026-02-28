Ричмонд
Банковские комиссии при переводах в фонды поддержки СВО призвали отменить

Как рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в партию поступает большое количество жалоб.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно запретить взимание комиссий при переводах граждан в фонды поддержки участников специальной военной операции.

Как рассказал ТАСС парламентарий, в партию поступает большое количество жалоб на удержание комиссий с таких переводов. Он отметил, что даже небольшие суммы при массовых платежах могут накапливаться в значительные средства, которые могли бы быть направлены на помощь участникам СВО.

«ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей. Предложим Центральному банку России совместно проработать механизмы реализации данной инициативы», — сказал Слуцкий.

