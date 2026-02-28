«Это вызывает сожаление»: Трамп ответил на вопросы о снятии санкций против РФ и украинском урегулировании

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал вопрос снятия антироссийских санкций. Он признал, что «очень хотел» бы отменить введенные ограничения. Однако президент США напомнил, что сейчас сосредоточен на украинском урегулировании. Такой комментарий он дал журналистам на лужайке Белого дома.
Глава американского государства ответил на вопрос ТАСС о приближении сторон украинского конфликта к миру. По словам президента Соединенных Штатов, продолжение боевых действий вызывает «сожаление». При этом он не оценил близость России и Украины к миру.
«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — признал Дональд Трамп.
Американский лидер вновь заявил о желании как можно скорее урегулировать конфликт в регионе. Он подчеркнул, что хотел бы добиться мира на Украине. По словам президента США, стороны к этому стремятся.
«Я бы хотел завершения этого конфликта. Я говорил с президентом России Владимиром Путиным», — заключил глава Белого дома. Он не пояснил, когда состоялся последний разговор с российским лидером.
Дональд Трамп также провел диалог и с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Появились некоторые подробности их разговора. Как утверждает Axios, американский лидер заявил о желании завершить конфликт на Украине уже в течение месяца. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на установление мира до конца 2026 года. Глава Белого дома также уведомил бывшего комика о готовности работать над организацией трехсторонней встречи с участием Владимира Путина. Однако пока этот саммит не согласован.
Кроме того, на этот предмет порассуждал американский госсекретарь Марко Рубио. Он сделал нескромное заявление о роли США в украинском урегулировании. По словам Марко Рубио, именно Вашингтон является «катализатором переговоров». Госсекретарь США напомнил, что терпение Дональда Трампа имеет границы. Он подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона от роли «катализатора» никто не сможет взять эту задачу на себя. Однако Марко Рубио уточнил, что США не отказываются от участия в дипломатическом процессе.