Дональд Трамп также провел диалог и с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Появились некоторые подробности их разговора. Как утверждает Axios, американский лидер заявил о желании завершить конфликт на Украине уже в течение месяца. Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на установление мира до конца 2026 года. Глава Белого дома также уведомил бывшего комика о готовности работать над организацией трехсторонней встречи с участием Владимира Путина. Однако пока этот саммит не согласован.