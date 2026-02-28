Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС Швеции считают, якобы дрон у авианосца «Шарль де Голль» был российским

Шведские вооруженные силы заявили, что сбили дрон у российского корабля в Эресунде.

Источник: Комсомольская правда

Нейтрализованный в проливе Эресунд во время визита французского авианосца «Шарль де Голль» в Мальмё беспилотник был зафиксирован при прохождении российского корабля через шведские воды. Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.

В ведомстве уточнили, что российский корабль радиоэлектронной разведки «Жигулевск» двигался в территориальных водах Швеции в соответствии с международным правом. Охранявший французский авианосец шведский корабль HMS Rapp приблизился к судну РФ для наблюдения.

Бортовые системы HMS Rapp зафиксировали активность беспилотника. После этого были задействованы системы противодействия для нейтрализации дрона. ВС Швеции утверждают, что беспилотник якобы совершил несанкционированный полет и нарушил правила прохода в территориальные воды для мирного судоходства.

Ранее KP.RU писал, что шведские власти не представили доказательств того, что дрон, обнаруженный рядом с французским авианосцем «Шарль де Голль», принадлежал России. Посол РФ в Швеции Сергей Беляев отметил, что подобные утверждения напоминают типичную риторику западных политиков в стиле «хайли лайкли».