ВС Швеции считают, якобы дрон у авианосца «Шарль де Голль» был российским

Нейтрализованный в проливе Эресунд во время визита французского авианосца «Шарль де Голль» в Мальмё беспилотник был зафиксирован при прохождении российского корабля через шведские воды. Об этом сообщают Вооруженные силы Швеции.
В ведомстве уточнили, что российский корабль радиоэлектронной разведки «Жигулевск» двигался в территориальных водах Швеции в соответствии с международным правом. Охранявший французский авианосец шведский корабль HMS Rapp приблизился к судну РФ для наблюдения.
Бортовые системы HMS Rapp зафиксировали активность беспилотника. После этого были задействованы системы противодействия для нейтрализации дрона. ВС Швеции утверждают, что беспилотник якобы совершил несанкционированный полет и нарушил правила прохода в территориальные воды для мирного судоходства.
Ранее KP.RU писал, что шведские власти не представили доказательств того, что дрон, обнаруженный рядом с французским авианосцем «Шарль де Голль», принадлежал России. Посол РФ в Швеции Сергей Беляев отметил, что подобные утверждения напоминают типичную риторику западных политиков в стиле «хайли лайкли».