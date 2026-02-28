Дандыкин: уникальный русский ледокол спас застрявших во льдах финнов

Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим во льдах Финского залива иностранным суда, сообщило агентство транспортной инфраструктуры Финляндии. В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин обратил внимание на то, что в этом году впервые за много лет в Финском заливе образовался такой лед.
«Такой лёд образовался, пожалуй, впервые за много лет. Возможностей их ледокольного флота не хватило. Вызвали наш атомный ледокол “Сибирь”, а для него такой лед — легкая забава. Соответственно, работает другой ледокольный флот, который тоже подтянулся. Электрические ледоколы тоже хорошие, но “Сибирь” — это это очень серьёзно, это широкий ледокол, который оставляет после себя фарватер», — отметил эксперт.
Дандыкин уточнил, что во льдах застряло много кораблей.
«Нашим ледоколам надо проводить корабли, танкерный флот и в Калининград, в порты в Приморске, в районе Выборга и, соответственно, Усть-Луга. Работы много, я думаю, наши справятся», — добавил он.
Как стало известно, несколько грузовых кораблей оказались заблокированы во льдах в международной морской зоне Финского залива и в территориальных водах Финляндии. Им пришли на помощь российские ледоколы.