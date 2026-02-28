Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за инфекций

Telegram-канал SHOT сообщал о массовых отравлениях на Фукуоке, связывая их с купанием в загрязнённой воде — по словам туристов, канализационные стоки сбрасываются прямо в море вдоль пляжа Лонг-Бич. В связи с этим Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Вьетнама и АТОР.