Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за инфекций

Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости, что несколько россиян скончались на вьетнамском острове Фукуок от различных инфекций, включая случай амебного менингоэнцефалита в декабре 2025 года.
Дипломат отметил, что в генконсульство регулярно поступает информация о жалобах туристов и постоянно проживающих соотечественников на пищевые отравления и серьёзные заболевания.
Telegram-канал SHOT сообщал о массовых отравлениях на Фукуоке, связывая их с купанием в загрязнённой воде — по словам туристов, канализационные стоки сбрасываются прямо в море вдоль пляжа Лонг-Бич. В связи с этим Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Вьетнама и АТОР.
Ранее сообщалось, что свыше 20 человек обратились за медицинской помощью после посещения фуд-корта торгово-развлекательного центра в Волгодонске Ростовской области.
