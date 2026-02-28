В нескольких регионах РФ прогнозируются опасные погодные явления

«На большей части Приволжского федерального округа [будет] сильный снег, мокрый снег, гололед, в Сибири — сильная гололедица. На нашем юге [прогнозируется] лавинная опасность, она сохраняется и в горах Краснодарского края, Адыгеи, и в республиках Северного Кавказа», — сказала Макарова.