В нескольких регионах РФ прогнозируются опасные погодные явления

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются в ряде регионов России. На большей части ПФО будет сильный снег, мокрый снег, гололед, а в горах Краснодарского края сохраняется лавинная опасность, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«На большей части Приволжского федерального округа [будет] сильный снег, мокрый снег, гололед, в Сибири — сильная гололедица. На нашем юге [прогнозируется] лавинная опасность, она сохраняется и в горах Краснодарского края, Адыгеи, и в республиках Северного Кавказа», — сказала Макарова.
Архангельская область и Карелия, по ее словам, будут находиться в теплом секторе циклона, он принесет сильные снегопады, метели, гололед, налипание мокрого снега.