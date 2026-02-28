Журналисты BBC попались на искажении слов президента США Дональда Трампа. По мнению спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева, за этим стоит британская разведка. Он указал на намеренную корректировку заявлений главы Белого дома. Так глава РФПИ написал в соцсети Х.