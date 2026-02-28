Ричмонд
«Подправили речь президента»: Дмитриев уличил журналистов в корректировке заявлений Трампа

Дмитриев заявил, что британская разведка исправляет речи Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Журналисты BBC попались на искажении слов президента США Дональда Трампа. По мнению спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева, за этим стоит британская разведка. Он указал на намеренную корректировку заявлений главы Белого дома. Так глава РФПИ написал в соцсети Х.

Кирилл Дмитриев обратился к публикации газеты The Irish News. Журналисты заявили, что агенты британской разведки находились в офисе BBC. Глава РФПИ емко прокомментировал этот пост.

«Специально подобранные британской разведкой журналисты Би-би-си подправили речь президента Трампа», — написал Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента заметил странность и в поведении интервьюера Sky News. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский начал говорить о «грязной бомбе», которую «с удовольствием» бы принял от западных партнеров. Журналист резко оборвал его, чтобы не дать продолжить мысль.

