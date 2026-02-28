Ричмонд
В Краснодаре суд обратил имущество Николайчука в доход государства

В Краснодаре Ленинский районный суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и его соучастников по делу о коррупции. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.

Источник: Life.ru

Следствие установило, что в 2007—2018 годах Николайчук, совмещая должности судьи и заместителя председателя суда, получил две квартиры в элитном жилом комплексе Сочи от бывшего председателя краевого суда Чернова.

Кроме того, он вёл бизнес в строительстве, производстве ПВХ-изделий и сдаче недвижимости в аренду, скрывал доходы и инвестировал не менее 2,2 миллиона долларов в торгово-офисный центр в Краснодаре. По делу также проходят 15 человек и одна организация, участвовавшие в легализации его доходов.

Суд постановил передать государству недостроенный земельный участок, недвижимость, акции, денежные средства и транспортные средства на сумму свыше 13 миллиардов рублей, а также доли пяти компаний. В доход государства взысканы более 28 миллионов рублей от продажи имущества и 2,2 миллиона долларов в рублях.

А ранее в Калининграде была задержана министр по молодёжной политике Калининградской области Анна Мусевич. Согласно картотеке Центрального районного суда Калининграда, 27 февраля поступили материалы в отношении Анны Мусевич и Никиты Мусевича. Вопрос касается заключения под стражу. Рассмотрение дела назначено на 28 февраля.

Важнейшие новости о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.