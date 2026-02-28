В Краснодаре суд обратил имущество Николайчука в доход государства

Кроме того, он вёл бизнес в строительстве, производстве ПВХ-изделий и сдаче недвижимости в аренду, скрывал доходы и инвестировал не менее 2,2 миллиона долларов в торгово-офисный центр в Краснодаре. По делу также проходят 15 человек и одна организация, участвовавшие в легализации его доходов.