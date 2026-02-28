Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бывшие возлюбленные не могут просить вернуть обратно подарки, а переписки в соцсетях или мессенджерах могут стать подтверждением дарения, сообщила РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
Юрист отметила, что подарок с юридической точки зрения — это предмет договора дарения, по которому одна сторона передает другой стороне вещь бесплатно. Чернокова подчеркнула, что в договоре дарения нельзя устанавливать зависимость от каких-либо условий.
«У бывшего нет никаких прав требовать вещь обратно. Особенно, если, к примеру, в соцсетях или переписке в мессенджерах четко обозначено, что, например, машина, квартира или украшение, являются именно подарками», — сказала юрист.
Она добавила, что подарок можно вернуть, если другая сторона захочет его принять, — по юридической конструкции подобная ситуация приближена к соглашению о расторжении договора дарения. Поэтому экс-партнер не обязан забирать подарок обратно, если его сами захотели вернуть.
«И в случае с получением подарка, и в случае с его возвратом имеет место двустороннее волеизъявление, то есть и даритель, и одаряемый хотели бы подарить/принять ту или иную вещь, сертификат, услугу», — отметила юрист.