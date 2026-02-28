Юрист рассказала, может ли бывший партнер требовать вернуть подарки

Она добавила, что подарок можно вернуть, если другая сторона захочет его принять, — по юридической конструкции подобная ситуация приближена к соглашению о расторжении договора дарения. Поэтому экс-партнер не обязан забирать подарок обратно, если его сами захотели вернуть.