Смертельные инфекции во Вьетнаме: несколько россиян скончались на острове Фукуок

Несколько россиян скончались на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме из-за различных инфекций, в том числе амебного менингоэнцефалита. Об этом сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.
«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — сказал генконсул в интервью РИА Новости.
Садыков добавил, что в генконсульство регулярно поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, проживающих во Вьетнаме, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания.
Ранее Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда в связи с сообщениями о случаях заражения кишечной инфекцией среди российских туристов. Аналогичный запрос был направлен и в Ассоциацию туроператоров России.