Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельные инфекции во Вьетнаме: несколько россиян скончались на острове Фукуок

Генконсул Садыков: несколько россиян умерли на острове Фукуок от инфекций.

Источник: Комсомольская правда

Несколько россиян скончались на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме из-за различных инфекций, в том числе амебного менингоэнцефалита. Об этом сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.

«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — сказал генконсул в интервью РИА Новости.

Садыков добавил, что в генконсульство регулярно поступает информация об обращениях российских туристов и соотечественников, проживающих во Вьетнаме, в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания.

Ранее Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда в связи с сообщениями о случаях заражения кишечной инфекцией среди российских туристов. Аналогичный запрос был направлен и в Ассоциацию туроператоров России.