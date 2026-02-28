В ОП предложили ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Каждый ребенок в многодетной семье должен получать универсальное ежемесячное пособие в размере половины регионального прожиточного минимума. Такое предложение ТАСС озвучил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Есть предложение ввести так называемое универсальное пособие, которое бы предоставлялось каждому ребенку в многодетной семье. Размер — половина прожиточного минимума», — сказал он.
Эксперт обратил внимание на «ловушку доходов», из-за которой работодатели находятся перед сложным выбором. При повышении зарплаты сотрудник может лишиться социальной поддержки, «которая иногда составляет весомую часть от доходов семьи». Связано это с тем, что целый ряд выплат положен только тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума.
По мнению Рыбальченко, введение универсального пособия для многодетных помогло бы решить эту проблему. «Это важно для семей, которые рассчитывают на поддержку государства, но и сами стараются, увеличивают доходы», — подчеркнул общественник.