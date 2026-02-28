В ОП предложили ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях

Эксперт обратил внимание на «ловушку доходов», из-за которой работодатели находятся перед сложным выбором. При повышении зарплаты сотрудник может лишиться социальной поддержки, «которая иногда составляет весомую часть от доходов семьи». Связано это с тем, что целый ряд выплат положен только тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума.