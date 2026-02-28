Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.