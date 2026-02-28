Ричмонд
Россиянам напомнили об изменении порядка учета алиментов

Порядок учета алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта.

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. При назначении единого пособия с 1 марта минимальная сумма алиментов, учитываемая в доходе семьи, будет рассчитываться исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Учёт алиментов при назначении единого пособия меняется с 1 марта. Минимальная сумма, которую засчитывают в доход семьи, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ», — сказал Говырин.

Парламентарий уточнил, что доли остались прежними: четверть среднемесячной зарплаты по региону на одного ребёнка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей.