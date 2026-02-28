Трамп рассказал об отношениях с Лукашенко

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал текущие отношения между Вашингтоном и Минском. Он признался, что «очень уважает» президента Белоруссии Александра Лукашенко. Так Дональд Трамп сказал во время беседы с журналистами.
По словам президента США, у Вашингтона и Минска «хорошие отношения». Он отметил, что ему «очень нравится» Александр Лукашенко.
«Их лидер — человек, которого я очень уважаю. У нас очень хорошие отношения с Белоруссией», — заверил Дональд Трамп.
Ранее президент США направил личное обращение Александру Лукашенко с предложением присоединиться к созданию Совета мира. Президент Белоруссии положительно оценил такую инициативу Вашингтона. Дональд Трамп предложил Минску стать соучредителем новой международной организации.