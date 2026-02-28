Во Владивостоке протестируют систему оповещения

«Планируется, что проверка начнется в 10.40 и продлится несколько минут. В это время будут включены сирены региональной, муниципальных и локальных систем оповещения для подачи сигнала “Внимание всем!”. По каналам телерадиовещания будет передаваться речевая информация о проверке систем оповещения», — говорится в сообщении.