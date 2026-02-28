Ричмонд
Во Владивостоке протестируют систему оповещения

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит 4 марта.

Источник: PrimaMedia.ru

Плановая проверка систем оповещения населения пройдёт 4 марта во Владивостоке, сообщила пресс-служба администрации города.

«Планируется, что проверка начнется в 10.40 и продлится несколько минут. В это время будут включены сирены региональной, муниципальных и локальных систем оповещения для подачи сигнала “Внимание всем!”. По каналам телерадиовещания будет передаваться речевая информация о проверке систем оповещения», — говорится в сообщении.

Кроме того, на улицах города задействуют мобильные комплексы информирования, которые также передадут сигнал и речевую информацию.

Власти просят горожан и гостей Владивостока сохранять спокойствие: мероприятие носит исключительно тренировочный характер и направлено на проверку технической готовности систем экстренного оповещения, а также слаженности работы диспетчерских служб.

