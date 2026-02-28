Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будущее не выглядит хорошим»: Финляндии предрекли проблемы из-за разрыва с Россией

Мема: Финляндия рискует повторить судьбу Украины.

Источник: Комсомольская правда

Финляндию ожидают серьезные проблемы как в экономическом, так и в геополитическом плане, и она может пойти по пути Украины. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Мема подчеркнул, что разрыв связей с Россией привел к значительным экономическим проблемам. По его словам, в течение 80 лет Хельсинки получали экономическую выгоду от хороших отношений с Москвой. Однако из-за радикальных решений финского правительства эта ситуация изменилась.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на десятилетия добрососедства и сотрудничества с Россией, финская элита продолжает проявлять «животную русофобию».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Финляндия заплатит за свою русофобию. Политик добавил, что финские граждане уже ощущают последствия политики своего президента.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше