Финляндию ожидают серьезные проблемы как в экономическом, так и в геополитическом плане, и она может пойти по пути Украины. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Мема подчеркнул, что разрыв связей с Россией привел к значительным экономическим проблемам. По его словам, в течение 80 лет Хельсинки получали экономическую выгоду от хороших отношений с Москвой. Однако из-за радикальных решений финского правительства эта ситуация изменилась.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на десятилетия добрососедства и сотрудничества с Россией, финская элита продолжает проявлять «животную русофобию».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Финляндия заплатит за свою русофобию. Политик добавил, что финские граждане уже ощущают последствия политики своего президента.