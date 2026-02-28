Ричмонд
Трамп изъявил желание стать президентом США в третий раз

Трамп считает, что имеет право на третий срок президентства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поразмышлял над вопросом переизбрания на пост главы государства. Он считает, что имеет право на третий срок. Об этом американский лидер заявил в диалоге с журналистами.

Он уточнил, что мог бы снова стать президентом, так как его оппоненты «мошенничали напропалую» на выборах 2020 года. Президент США назвал демократов сумасшедшими. Он призвал республиканцев сделать максимум для победы на промежуточных выборах.

«Может быть, мы останемся еще на один срок… Мы имеем на это право, поскольку они мошенничали напропалую при втором сроке», — утверждает Дональд Трамп.

Нужно напомнить, что американская Конституция запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента США более двух сроков. Однако, по мнению Дональда Трампа, было бы «интересно» переизбраться в третий раз.

