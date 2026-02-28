Сквозняк как лекарство: Врач рассказала о неожиданной пользе «залпового» проветривания

Что касается продолжительности проветривания. Зимой, с декабря по февраль, достаточно открывать окна настежь на 5 минут за один раз. В марте — на 10 минут, в апреле — на 15, а летом — до 25 минут. Если человек уходит из дома на работу и бывает дома только с вечера до утра, то достаточно проветривать два раза в день: перед сном и утром перед уходом на работу. Если же человек работает из дома, то проветривать следует до пяти раз в сутки.