Сквозняк как лекарство: Врач рассказала о неожиданной пользе «залпового» проветривания

«Окно, открытое на микропроветривание, предотвращает появление плесени, поскольку препятствует накоплению излишнего конденсата на окнах. Лишняя сырость в помещении ведёт к плесени. Однако микропроветривание недостаточно для хорошего воздухообмена в помещении», — уточняет эксперт.
Специалист рекомендует делать «залповое» проветривание — открыть окна настежь, и если они выходят на одну сторону, то ещё и входную дверь, чтобы появился сквозняк. Если в квартире окна выходят на разные стороны, достаточно открыть сразу окна в нескольких комнатах для создания сквозняка. В этом случае происходит быстрый, интенсивный обмен воздуха.
Самое важное, особенно в период вспышки вирусных инфекций, — это использовать проветривание как средство борьбы с вирусами. Такое «залповое» проветривание на 5 минут убивает до 90% вирусов в воздухе. Поэтому, если есть больной человек или риск заболеть, да и вообще в любом случае, «залповое» проветривание — это эффективная профилактика вирусных заболеваний наряду с масками и антисептическими гелями для рук.
Надежда Чернышова.
Врач-терапевт.
Кроме того, эффективный обмен воздуха насыщает комнату кислородом настолько, что человек лучше спит, у него меньше болит голова, улучшается работоспособность и снижается стресс. Всё это важно для полноценного рабочего состояния.
Что касается продолжительности проветривания. Зимой, с декабря по февраль, достаточно открывать окна настежь на 5 минут за один раз. В марте — на 10 минут, в апреле — на 15, а летом — до 25 минут. Если человек уходит из дома на работу и бывает дома только с вечера до утра, то достаточно проветривать два раза в день: перед сном и утром перед уходом на работу. Если же человек работает из дома, то проветривать следует до пяти раз в сутки.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рост доли вирусов гриппа A (H1N1)pdm09 и типа B может привести к новой волне заболеваемости в России весной, несмотря на общее снижение случаев ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга, штаммы свиного гриппа и ОРВИ распространяются медленнее, однако сохраняют эпидемиологический потенциал.
