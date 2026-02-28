В ОП напомнили работодателям про требование «о 14 днях»: как необходимо распределять отпуска сотрудников

В России работодатель обязан предоставлять сотруднику 14-дневный отпуск. Работник может делить общее количество дней отдыха на части по своему усмотрению, однако одна из них должна быть не менее двух недель. В случае нарушения требования «о 14 днях» работодатель может быть оштрафован. Об этом напомнил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
По его словам, штраф может достигать 70 тысяч рублей. ИП или должностному лицу грозит до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может возрасти до 20 тысяч рублей.
«Даже если работник просит разделить отпуск на меньшие части, работодатель в случае удовлетворения такой просьбы нарушит трудовое законодательство», — оповестил Евгений Машаров.
Кроме того, работодателям следует помнить об обязанности выплачивать премии сотрудникам. Если средства не приходят в установленный срок, существует риск получить штраф до 50 тысяч рублей, отметила профессор Ирина Шестерякова.