Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП напомнили работодателям про требование «о 14 днях»: как необходимо распределять отпуска сотрудников

Член ОП Машаров заявил о штрафах за нарушение правила о 14-дневном отпуске.

Источник: Комсомольская правда

В России работодатель обязан предоставлять сотруднику 14-дневный отпуск. Работник может делить общее количество дней отдыха на части по своему усмотрению, однако одна из них должна быть не менее двух недель. В случае нарушения требования «о 14 днях» работодатель может быть оштрафован. Об этом напомнил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

По его словам, штраф может достигать 70 тысяч рублей. ИП или должностному лицу грозит до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может возрасти до 20 тысяч рублей.

«Даже если работник просит разделить отпуск на меньшие части, работодатель в случае удовлетворения такой просьбы нарушит трудовое законодательство», — оповестил Евгений Машаров.

Кроме того, работодателям следует помнить об обязанности выплачивать премии сотрудникам. Если средства не приходят в установленный срок, существует риск получить штраф до 50 тысяч рублей, отметила профессор Ирина Шестерякова.