В ОП напомнили работодателям про требование «о 14 днях»: как необходимо распределять отпуска сотрудников

В России работодатель обязан предоставлять сотруднику 14-дневный отпуск. Работник может делить общее количество дней отдыха на части по своему усмотрению, однако одна из них должна быть не менее двух недель. В случае нарушения требования «о 14 днях» работодатель может быть оштрафован. Об этом напомнил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС.