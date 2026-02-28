Американский музыкант Нил Седака скончался в возрасте 86 лет

Американский певец и автор песен Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья. Пик популярности музыканта пришёлся на 1960-е годы. Среди его самых известных хитов — «Oh! Carol», «Laughter in the Rain» и «Breaking Up Is Hard to Do».
В заявлении, опубликованном на странице артиста в соцсети, родные назвали его легендой рок-н-ролла и источником вдохновения для миллионов.
Причина смерти не раскрывается, однако СМИ сообщали, что накануне Седака был доставлен в больницу Лос-Анджелеса из-за плохого самочувствия.
Ранее сообщалось, что турецкий актёр Ибрагим Йылдыз, известный по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Услышь меня», скончался в Стамбуле в возрасте 27 лет.
