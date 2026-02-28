Россиян с 1 марта ждет несколько нововведений в сфере охраны здоровья

Согласно новым правилам, реклама энергетиков не должна обращаться к несовершеннолетним, а каждый рекламный материал необходимо будет сопроводить предупреждением о вреде чрезмерного потребления таких напитков. «В радиорекламе длительность такого предупреждения должна составлять не менее 3 секунд, в телерекламе, при кино- и видеообслуживании — не менее чем 5 секунд. Кроме того, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее 7% рекламной площади», — сказал Леонов.