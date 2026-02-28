Россиян с 1 марта ждет несколько нововведений в сфере охраны здоровья

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Законы об ужесточении регулирования рекламы энергетиков и о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табака вступят в силу 1 марта. С этого момента также начнут работать сразу два новых федеральных регистра, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Согласно новым правилам, реклама энергетиков не должна обращаться к несовершеннолетним, а каждый рекламный материал необходимо будет сопроводить предупреждением о вреде чрезмерного потребления таких напитков. «В радиорекламе длительность такого предупреждения должна составлять не менее 3 секунд, в телерекламе, при кино- и видеообслуживании — не менее чем 5 секунд. Кроме того, такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее 7% рекламной площади», — сказал Леонов.
По словам депутата, закон обеспечит масштабную информационную кампанию, «направленную на предупреждение населения, особенно молодежи, о возможных рисках злоупотребления энергетическими напитками».
Нормы о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной продукции также позволят оградить людей от вредных товаров. Леонов подчеркнул, что закон коснется всех видов такой продукции. «Речь идет в том числе о кальянах, вейпах и электронных сигаретах. Сайты с подобными предложениями будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации в Российской Федерации, и в течение суток с момента включения в реестр оператор связи будет обязан заблокировать доступ к этому сайту без решения суда», — объяснил он.
Парламентарий указал, что одновременно с этим закон введет новые требования для владельцев сайтов и интернет-площадок. Они будут обязаны проводить мониторинг на предмет появления на своих ресурсах информации об онлайн-продаже табака, чтобы принять меры по ее удалению.
Новые федеральные регистры.
Помимо вступления в силу нескольких законов, с 1 марта в России начнут действовать сразу два новых федеральных регистра. Леонов отметил, что в первый из них будут заноситься данные пациентов по 12 группам диагнозов, «включая сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания и сахарный диабет».
«Цель создания такого регистра заключается в том, чтобы консолидировать данные о пациентах с наиболее распространенными и социально значимыми патологиями, повысить эффективность борьбы с ними, а также координировать соответствующую работу регионов», — добавил депутат. Он уточнил, что данные в том числе будут использовать для точного планирования закупок лекарств, диспансерного наблюдения пациентов и регулярного контроля состояния их здоровья.
Второй регистр будет включать в себя информацию о беременных. «Он станет частью государственной информационной системы здравоохранения и автоматически будет заполняться на основании данных, которые медорганизации уже сегодня вносят в электронные медкарты. В него попадут сведения о постановке на учет по беременности, сроке, течении беременности, наличии критических акушерских состояний, исходе беременности, а также о состоянии здоровья новорожденного и возможных врожденных аномалиях», — отметил глава думского комитета.