Хабаровским садоводам компенсируют затраты на обработку против клещей и кадастровые работы

Садоводам и огородникам Хабаровского края власти возместят затраты на обработку участков от клещей и проведение кадастровых работ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В бюджете региона на поддержку членов садоводческих некоммерческих товариществ в этом году предусмотрено 5 млн рублей. На одно СНТ выделят не более 500 тысяч рублей. Возмещение покрывает половину фактически понесённых и документально подтверждённых затрат.
Правительство края увеличило список расходов, подлежащих компенсации для СНТ за счёт регионального бюджета. Теперь садоводы и огородники смогут получать поддержку не только на подключение участков к линиям электроснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, а также на оплату акарицидной обработки территорий СНТ.
— Садоводам необходимо обратиться по месту регистрации товарищества в администрацию района или города и подать заявку. После чего муниципалитеты участвуют в конкурсном отборе министерства, чтобы получить средства. В этом году мы провели отбор в середине февраля. Результаты будут уже в начале марта, — рассказал начальник отдела социальных проектов краевого министерства сельского хозяйства Сергей Абраменко.
В прошлом году финансовой поддержкой из регионального бюджета воспользовались 23 СНТ Хабаровского края.