Слуцкий предложил не учитывать доходы студентов при расчете пособия на детей

«ЛДПР предлагает исключить доходы детей до 23 лет, обучающихся по очной форме в общеобразовательных, профессиональных или высших образовательных организациях (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам), из перечня доходов, которые учитываются при определении права на ежемесячное пособие на ребенка», — сказал Слуцкий.