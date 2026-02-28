Слуцкий предложил не учитывать доходы студентов при расчете пособия на детей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением исключить доходы студентов до 23 лет, обучающихся по очной форме, из расчета среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного пособия на ребенка. Об этом он сообщил ТАСС.
«ЛДПР предлагает исключить доходы детей до 23 лет, обучающихся по очной форме в общеобразовательных, профессиональных или высших образовательных организациях (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам), из перечня доходов, которые учитываются при определении права на ежемесячное пособие на ребенка», — сказал Слуцкий.
Как отмечается в обращении (есть в распоряжении ТАСС), пособие на ребенка является важной государственной поддержкой семей, однако действующий порядок расчета среднедушевого дохода учитывает даже небольшие доходы студентов, что формально увеличивает доход семьи и может лишить ее права на выплату.
По мнению лидера ЛДПР, реализация инициативы позволит поддержать семьи с низким и средним уровнем дохода и создаст условия, при которых родители смогут одновременно обеспечивать образование старших, совершеннолетних детей и воспитание младших.