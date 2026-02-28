Ричмонд
США не станут проводить военную операцию против Ирана: какими стали итоги переговоров

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди: США отложат военный вариант против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти остались довольны переговорами с Ираном. Результаты саммитов позволяют отложить вопрос применения военной силы против Тегерана. Так сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в диалоге с CBS News.

Он выразил надежду на то, что стороны прекратят конфликт. По его словам, они «значительно продвинулись». При этом сделка еще не заключена.

«Думаю, остаются, разумеется, различные детали, которые надо согласовать. Поэтому нам необходимо немного больше времени, чтобы по-настоящему попытаться достичь окончательной цели», — сказал он.

По данным главы МИД Омана, иранская сторона откажется от всех своих запасов обогащенного урана. Бадр аль-Бусаиди подчеркнул, что на этом настояли Соединенные Штаты.

