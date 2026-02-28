В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на покупку семейного авто

«Вот я был в Нижнем Новгороде, завод ГАЗ. Отличный, на базе “Газели” сделан семейный автомобиль. Причем он может быть и туристический, то есть семья может поехать по туристическому маршруту в рамках развития, в том числе внутреннего туризма. Там происходит внутри трансформация: это может быть большая кровать, чтобы переночевать. Это может быть и хозяйственный автомобиль, полухозяйственный, и для перевозки. Можно установить сразу несколько кресел детских. То есть удобно, но давайте мы такую возможность семьям дадим», — добавил парламентарий.