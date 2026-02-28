Самолет ВВС Боливии разбился: судно уничтожило десятки автомобилей

Самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, разбился в городе Эль-Альто. Воздушное судно упало прямо на дорогу с интенсивным движением. Об этом сообщает El Deber.
«Сообщается о падении самолёта Hércules, принадлежащего ВВС Боливии. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе», — говорится в материале.
Более десятка транспортных средств были полностью уничтожены, уточняет газета. Прибывшие на место происшествия сотрудники FAB заметили множество разбросанных денег.
По данным издания, оказавшиеся на месте аварии люди, вместо того чтобы помочь пострадавшим, начали собирать деньги. Официальных заявлений по поводу инцидента пока не сделано.
Ранее KP.RU сообщал, что в Австралии произошла авария с легкомоторным самолетом, который разбился недалеко от города Голд-Кост. На борту находились два пассажира. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы.