В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля губернатор Брянской области проинформировал, что вражеские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по приграничным населённым пунктам в Климовском районе. Он отметил, что из-за атаки в деревне Шамовка и селе Крапивна повреждены четыре гражданских автомобиля. Данные о пострадавших не поступали.