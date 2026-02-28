В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

Мужчина получил ранение в Брянской области в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов на село Кистер Погарского района, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавшего госпитализировали. Медики оказали мужчине необходимую помощь. Кроме того, по информации Богомаза, из-за действий ВСУ был повреждён автомобиль. Глава региона добавил, что на место происшествия прибыли оперативные и экстренные службы.
Напомним, в ночь с 27 на 28 февраля губернатор Брянской области проинформировал, что вражеские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по приграничным населённым пунктам в Климовском районе. Он отметил, что из-за атаки в деревне Шамовка и селе Крапивна повреждены четыре гражданских автомобиля. Данные о пострадавших не поступали.
26 февраля Богомаз сообщал, что в посёлке Погар Погарского района при атаке киевского режима пострадал сотрудник МВД, который после ранения был доставлен в больницу. Помимо этого, повреждения получила служебная машина.