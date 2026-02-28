В России могут ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях: подробности

Рыбальченко отметил, что пособие могло бы стать поддержкой для семей, особенно с учетом существующей «ловушки доходов». Подобная ситуация возникает, когда повышение зарплаты может привести к утрате соцпомощи. Это связано с тем, что многие выплаты предоставляются только семьям с доходами ниже прожиточного минимума.