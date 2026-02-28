В России могут ввести универсальное пособие для детей в многодетных семьях: подробности

Каждому ребенку из многодетной семьи следует назначать универсальное ежемесячное пособие, равное половине регионального прожиточного минимума. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.
«Есть предложение ввести так называемое универсальное пособие, которое бы предоставлялось каждому ребенку в многодетной семье. Размер — половина прожиточного минимума», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Рыбальченко отметил, что пособие могло бы стать поддержкой для семей, особенно с учетом существующей «ловушки доходов». Подобная ситуация возникает, когда повышение зарплаты может привести к утрате соцпомощи. Это связано с тем, что многие выплаты предоставляются только семьям с доходами ниже прожиточного минимума.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который гарантирует сохранение ежемесячного пособия для многодетных семей. Документ обеспечит продолжение выплат, даже если доход семьи вырастет не более чем на 10% от прожиточного минимума.