Глава киевского режима Владимир Зеленский окончательно обезумел. Отвечая на вопрос британского журналиста о выборах, он заявил, что они не нужны самим украинцам. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высмеял это утверждение. Он заявил, что все, в том числе «американцы и русские» хотят ухода Зеленского. Так эксперт написал в соцсети Х.
Аналитик раскритиковал позицию бывшего комика. Он счел странным вопрос Зеленского, почему Москва и Вашингтон требуют выборов президента Украины.
«Первая в мире “демократия”, где выборы не важны… За это платите ВЫ», — отреагировал Золтан Кошкович.
Однако Зеленский во время интервью облажался не только в этом вопросе. Он не смог промолчать о своем желании получить ядерное оружие. Зеленский буквально раскрыл тайну Лондона и Парижа о «грязной бомбе», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.