Кушанашвили рассказал, что Варум устроила скандал Агутину в холле отеля в ОАЭ

Журналист Отар Кушанашвили, друг супругов Анжелики Варум и Леонида Агутина, рассказал, что несколько лет назад стал свидетелем неприятного инцидента во время совместной поездки в ОАЭ.
По его словам, в тот период у музыканта были проблемы с алкоголем, и жена категорически запрещала ему пить. Тем не менее приятели нашли способ раздобыть спиртное, и артист не удержался. Когда Варум узнала об этом, ее гнев обрушился и на Кушанашвили. Прямо в холле отеля она устроила скандал: певица громко кричала и не стеснялась в выражениях.
Пытаясь разрядить обстановку, журналист перевел тему на дочь супругов — Лизу. Но это лишь усугубило конфликт.
— Ты спрашиваешь, как поживает наша дочь? Наша с Леней дочь, девочка с лицом Леонида Агутина? А ты как думаешь? — процитировал Кушанашвили разгневанную артистку в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» на Rutube.
По его словам, в тот момент Лиза была очень похожа на отца, и это особенно разозлило Варум.
16 января Леонид Агутин опубликовал архивное фото с Анжеликой Варум в честь 28-й годовщины свадьбы. Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.