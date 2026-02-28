Кушанашвили рассказал, что Варум устроила скандал Агутину в холле отеля в ОАЭ

По его словам, в тот период у музыканта были проблемы с алкоголем, и жена категорически запрещала ему пить. Тем не менее приятели нашли способ раздобыть спиртное, и артист не удержался. Когда Варум узнала об этом, ее гнев обрушился и на Кушанашвили. Прямо в холле отеля она устроила скандал: певица громко кричала и не стеснялась в выражениях.