Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. После продолжительных праздников в честь 8 Марта россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В связи с переносом выходного дня с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта, рабочая неделя начнется только во вторник, 10 марта, и продлится четыре дня — до пятницы, 13 марта, включительно», — рассказал Нилов.
Парламентарий пояснил, что такая организация рабочего времени после праздников является стандартной практикой, позволяющей плавно вернуться к рабочему ритму и эффективно распределить нагрузку.
Он напомнил, что выходные в связи с празднованием Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта.