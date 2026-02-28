Ричмонд
Россиянам рассказали, будет ли в марте четырехдневная рабочая неделя

РИА Новости: россиян с 10 по 13 марта ждет четырехдневная рабочая неделя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. После продолжительных праздников в честь 8 Марта россиян ждет короткая четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В связи с переносом выходного дня с воскресенья 8 марта на понедельник 9 марта, рабочая неделя начнется только во вторник, 10 марта, и продлится четыре дня — до пятницы, 13 марта, включительно», — рассказал Нилов.

Парламентарий пояснил, что такая организация рабочего времени после праздников является стандартной практикой, позволяющей плавно вернуться к рабочему ритму и эффективно распределить нагрузку.

Он напомнил, что выходные в связи с празднованием Международного женского дня продлятся с 7 по 9 марта.