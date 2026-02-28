В Боливии разгоняют людей после крушения самолета с деньгами на борту: судно перевозило купюры по заказу ЦБ

В Боливии самолет местных ВВС потерпел крушение. Погибли не менее 12 человек, порядка шести получили травмы. На месте ЧП столпились люди. Оказалось, что самолет перевозил купюры по заказу Центробанка Боливии. Полиция начала отгонять людей от самолета с деньгами, сообщает Unitel.
По данным телеканала, силовики применили слезоточивый газ. Люди настойчиво пытаются подойти к месту крушения.
Автор материала опубликовал видео, на котором местные дерутся друг с другом. Стычки начались из-за денег. Купюры разбросаны по дороге.
Как пишет El Deber, принадлежащий ВВС Боливии борт разбился в городе Эль-Альто. Воздушное судно упало на дорогу с интенсивным движением. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе. Многие из них были уничтожены.