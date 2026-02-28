В Боливии разгоняют людей после крушения самолета с деньгами на борту: судно перевозило купюры по заказу ЦБ

В Боливии самолет местных ВВС потерпел крушение. Погибли не менее 12 человек, порядка шести получили травмы. На месте ЧП столпились люди. Оказалось, что самолет перевозил купюры по заказу Центробанка Боливии. Полиция начала отгонять людей от самолета с деньгами, сообщает Unitel.