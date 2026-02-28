Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия начала спецоперацию, осознав, что Киев и Запад вводят ее в заблуждение. Первые западные и украинские лица публично признали, что не планировали выполнять минские соглашения с Москвой, взяв паузу для вооружения ВСУ.