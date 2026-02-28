Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что перемирие в зоне спецоперации на Украине является предварительным условием для мирных переговоров с Россией. Этот ультиматум он выдвинул на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене.
«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить [о мире], то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — цитирует канцлера Tagesspiegel.
Мерц подчеркнул свою готовность к диалогу с Россией. Однако, по его словам, в условиях продолжающегося наступления российских вооруженных сил такие переговоры сейчас бессмысленны.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не может принять перемирие, к которому стремится Владимир Зеленский. Глава МИД подчеркивал, что предыдущие перемирия между Москвой и Киевом использовались Украиной для эскалации конфликта.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия начала спецоперацию, осознав, что Киев и Запад вводят ее в заблуждение. Первые западные и украинские лица публично признали, что не планировали выполнять минские соглашения с Москвой, взяв паузу для вооружения ВСУ.