Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд

Она подчеркнула, что подтвержденные судом алименты фонд будет считать от средней зарплаты по региону. В частности, на одного ребенка алименты составят ¼ от средней зарплаты, на двоих ⅓, на троих и более ½. Как отметила юрист, если есть судебные приказ, то в доход семьи засчитывают ту сумму алиментов, которая поступает фактически. Если приказа нет, то фонд применит расчетную сумму по региональной средней зарплате, даже если перечисляли меньше денег или нерегулярно.