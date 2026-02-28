Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рекомендовала закрепить размер алиментов через суд

РИА Новости: гражданам нужно закрепить размер алиментов через суд.

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гражданам, которые планируют подать заявление на получение единого пособия, стоит закрепить размер алиментов через суд, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

С 1 марта в России меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. В частности, при оформлении пособия их не больше не будут считать от МРОТ, а ориентиром станет средняя зарплата по региону.

«Поэтому тем, кто получает алименты без оформления через суд и планирует подавать на единое пособие, имеет смысл закрепить алименты судебным приказом или нотариальным соглашением, тогда в расчет пойдут реальные суммы, а не расчетные», — заключила Свечникова.

Она подчеркнула, что подтвержденные судом алименты фонд будет считать от средней зарплаты по региону. В частности, на одного ребенка алименты составят ¼ от средней зарплаты, на двоих ⅓, на троих и более ½. Как отметила юрист, если есть судебные приказ, то в доход семьи засчитывают ту сумму алиментов, которая поступает фактически. Если приказа нет, то фонд применит расчетную сумму по региональной средней зарплате, даже если перечисляли меньше денег или нерегулярно.