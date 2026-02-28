El Deber: Самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу

У самолета авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского острова Фукуока в Казань, вскоре после вылета в одном из двигателей произошло несколько взрывов, которые сопровождались вспышками огня. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил Telegram-канал Baza, ссылаясь на пассажиров. Уточняется, что никто не пострадал.