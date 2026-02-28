Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

El Deber: Самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу

Самолет Hercules ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу. Об этом в пятницу, 27 февраля, передало издание El Deber.

Самолет Hercules ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу. Об этом в пятницу, 27 февраля, передало издание El Deber.

— Сообщается о падении самолета Hercules, принадлежащего ВВС Боливии. Он врезался в несколько машин, которые двигались по шоссе, — сказано в статье.

Отмечается, что разбившийся лайнер перевозил деньги, местные жители пытаются их собрать, а военные и пожарные отгоняют их с места крушения.

Официальных сообщений об инциденте пока не поступало.

У самолета авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского острова Фукуока в Казань, вскоре после вылета в одном из двигателей произошло несколько взрывов, которые сопровождались вспышками огня. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил Telegram-канал Baza, ссылаясь на пассажиров. Уточняется, что никто не пострадал.

Лайнер отправили на техническую проверку, пассажиры остаются в аэровокзале и ждут информации о дальнейшем вылете.