El Deber: Самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу

Самолет Hercules ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу. Об этом в пятницу, 27 февраля, передало издание El Deber.
— Сообщается о падении самолета Hercules, принадлежащего ВВС Боливии. Он врезался в несколько машин, которые двигались по шоссе, — сказано в статье.
Отмечается, что разбившийся лайнер перевозил деньги, местные жители пытаются их собрать, а военные и пожарные отгоняют их с места крушения.
Официальных сообщений об инциденте пока не поступало.
У самолета авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского острова Фукуока в Казань, вскоре после вылета в одном из двигателей произошло несколько взрывов, которые сопровождались вспышками огня. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщил Telegram-канал Baza, ссылаясь на пассажиров. Уточняется, что никто не пострадал.
Лайнер отправили на техническую проверку, пассажиры остаются в аэровокзале и ждут информации о дальнейшем вылете.