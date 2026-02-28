Определено время на выполнение домашнего задания в выходные дни

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Школьники в России должны тратить на выполнение домашнего задания в выходные дни не более одного часа, сообщила РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.
«Согласно нормам, домашнее задание на выходные должно быть минимизировано, не включать новый материал и занимать не более 70% от обычного дневного времени. Рекомендуется давать творческие задания, повторение, чтение или краткие тесты, чтобы общее время работы не превышало 30−60 минут, сохраняя отдых для учащихся», — сказала Елшина.
В сентябре 2025 года Минпросвещения РФ установило единые нормативы времени на выполнение домашних заданий в будние дни. Так, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания не более одного часа в день.
Учащимся второго и третьего классов на домашнюю работу рекомендуется выделять не более 1,5 часов, ученикам четвертого и пятого классов — не более двух часов, а шестого-восьмого классов — не более 2,5 часов. Для 9−11 классов установлен лимит в 3,5 часа.