Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Самым выгодным весенним месяцем для отпуска в 2026 году станет апрель, чуть менее выгодным будет март, а на последнем месте — май, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Для тех, кто работает на пятидневной рабочей неделе и получает оклад, самый выгодный для отпуска месяц — апрель; чуть хуже — март. Самый невыгодный месяц — май. За счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы будет разной», — сказал Южалин.
По его словам, это связано с тем, что в апреле будет 22 рабочих дня, в марте — 21, а в мае — 19. Эксперт объяснил, что день отпуска оплачивается по среднедневной зарплате за последний год, а стоимость рабочего дня зависит от оклада и числа рабочих дней в месяце.
«В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, выгодно использовать отпуск», — заключил Южалин.