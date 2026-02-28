Юрист раскрыл план действий, если человек стал жертвой мошенников

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россиянам, если они стали жертвами мошенников, нужно получить от компании сотовой связи детализацию входящих и исходящих смс и звонков, а также выписку со счета, после чего обратиться в полицию, банк или к оператору с заявлением о совершении противоправных действий, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Денис Талызин.