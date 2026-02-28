Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за слова о неважности выборов в стране.
— Первая в мире «демократия», где выборы не важны. По его словам, и американцы, и русские хотят, чтобы он ушел. Он безумен, — написал эксперт в социальной сети Х в ответ на слова украинского лидера об отсутствии выборов в республике.
Глава Украины ранее оправдал отсутствие выборов тем, что для украинцев они якобы не важны, задавшись при этом вопросом, посему этого так хотят Россия и Соединенные Штаты.
Владимир Зеленский на фоне растущих обвинений в узурпации власти стал прорабатывать сценарии манипуляций с выборами, чтобы сохранить контроль над страной. Такое мнение 15 февраля выразил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, «шаткие внутриполитические позиции» украинского лидера заставляют его уже сейчас продумывать схемы по «самосохранению во власти».
На Западе сообщили, что на Украине началась паника из-за референдума по вопросу о Донбассе, а на Владимира Зеленского оказывается давление с целью не допустить его проведения. Об этом 25 февраля написало немецкое издание Junge Welt.