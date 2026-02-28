Мошенники мстят улизнувшим от них россиянам: как не стать жертвой нового обмана

Мошенники нашли новый способ мести россиянам, которые не попались на их уловки. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский рассказал, как распознать этот метод.
«Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями “за наркотики” или “за продажу карты”, что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами», — сказал эксперт в интервью «Прайм».
Хаминский отметил, что при обнаружении таких переводов следует немедленно связаться с банком и сообщить о возможной атаке. Также нужно подать заявление в полицию. Он рекомендует регулярно проверять состояние счета и следить за поступлением денег от неизвестных отправителей.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники похищают деньги у россиян под предлогом рассылки полезных сервисов. В Банке России отметили, что после скачивания или открытия файла аферисты получают удаленный доступ к устройству жертвы.