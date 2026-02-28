Мошенники мстят улизнувшим от них россиянам: как не стать жертвой нового обмана

Хаминский отметил, что при обнаружении таких переводов следует немедленно связаться с банком и сообщить о возможной атаке. Также нужно подать заявление в полицию. Он рекомендует регулярно проверять состояние счета и следить за поступлением денег от неизвестных отправителей.