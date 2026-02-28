В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения

Он отметил, что на практике необходимость приведения штата в соответствие будет определяться на основе постановления правительства РФ от 5 декабря 2025 года № 1995, которым утверждена допустимая доля иностранных работников на 2026 год. Документ распространяется на все категории иностранцев, законно находящихся на территории страны.